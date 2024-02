Serie B. Italgronda, derby col Boca Livorno Italgronda Futsal Prato affronta il Boca Livorno per riscattare la sconfitta precedente e ridurre il gap dalla capolista Futsal Pontedera. Derby senza Patetta, squalificato. Altri match in programma. Classifica aggiornata. Prato Calcio a 5 in riposo in serie A2.