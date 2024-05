Serie B. L’Italgronda alla prova Livorno. Chi vince andrà avanti nei playoff

Dopo il 3-3 maturato nella gara d’andata, l’Italgronda Futsal Prato si giocherà la qualificazione al terzo turno dei playoff promozione del campionato di serie B nel ritorno che oggi (inizio alle ore 17.30) andrà in scena al Pala Kobilica contro il Boca Livorno. Chi vince andrà avanti e per raggiungere questo obbiettivo la squadra allenata da Massimo Zudetich avrà a disposizione l’importante fattore campo. Nel corso di questa stagione, il derby è andato in scena già tre volte: in regular season l’Italgronda Futsal Prato si è imposta in casa per 3-0 ed ha pareggiato 2-2 a Livorno (e grazie a questi risultati, D’Amico e compagni hanno chiuso al secondo posto sebbene a pari punti con i labronici); pareggio (3-3), come detto, anche all’andata dei quarti dei playoff. Ai pratesi non resta dunque che provare a ripetersi per approdare al terzo turno, quello di semifinale, dove l’avversario uscirà dalla vincente del confronto fra Grifoni Spello e Cus Ancona: all’andata i marchigiani hanno vinto per 4-2.

M.M.