Serie B. L’Italgronda non lascia scampo alla Vigor Fucecchio. E adesso può cominciare l’avventura playoff

Missione compiuta. L’Italgronda Futsal Prato chiude al secondo posto la regular season di serie B, conservando dunque la posizione occupata per quasi tutto il campionato e che era stata messa a rischio solo nelle ultime giornate. Lo ha fatto grazie al netto successo ottenuto nella partita di chiusura, giocata al Pala Keynes contro la Vigor Fucecchio. La squadra allenata da Massimo Zudetich ha vinto con il perentorio punteggio di 10-2 ottenuto grazie alle doppiette di Votano, Pacini e Truschi e alle reti singole di Venturi, D’Amico, Di Maso e Pires. Questo risultato ha fatto in modo che i successi conquistati dai concorrenti diretti Boca Livorno (8-4 in casa del Levante) e Mattagnanese (6-3 clamoroso sul campo della capolista Futsal Pontedera) non cambiassero la classifica, che alla fine è stata la seguente: Futsal Pontedera 48 punti (promossa in A2); Italgronda Futsal Prato e Boca Livorno 41 (pratesi avanti per il computo degli scontri diretti); Mattagnanese 40; Real Casalgrandese 36 (tutte ai playoff); Bagnolo 35; Sangiovannese 32; Balca Poggese 30; Arpi Nova Campi Bisenzio 25 (ai playout); Vigor Fucecchio 19; Levante 15; Sant’Agata 11 (tutte retrocesse in C1 regionale). Ora dunque per l’Italgronda Futsal Prato spazio ai playoff: la speranza di raggiungere il Prato Calcio a 5 in A2 è ancora viva. La formazione schierata contro la Vigor Fucecchio: Di Maria, Di Maso, Venturi, Pires, De Stefano, Balestri, Truschi, Pacini, Votano, Gamannossi, D’Amico, De Luca.

M. M.