Serie B maschile: oggi il big match al Pala Keynes. Scontro al vertice Prato sfida la capolista

Con il rinvio di Prato Calcio a 5-Buldog Lucrezia di serie A2 maschile ed il turno di riposo previsto per la B femminile dello stesso club, in questo fine settimana le attenzioni degli appassionati di calcio a cinque sono tutte puntate sul big match del campionato di serie B maschile. Oggi al Pala Keynes (ore 15) è in programma lo scontro fra le prime due della classe, l’Italgronda Futsal Prato seconda e padrona di casa e la capolista Futsal Pontedera. Per la squadra allenata da Massimo Zudetich il confronto significa una importante occasione di rilancio dopo alcuni passaggi a vuoto, ma visto il divario esistente fra le due formazioni, non può consentire l’aggancio in classifica. L’Italgronda nelle ultime tre giornate ha incamerato solo due punti ed è scivolata a sei lunghezze di distanza dagli avversari odierni. L’ultimo successo dei pratesi è del 6 gennaio sul campo della Vigor Fucecchio. Poi si torna in campo dopo la sosta e ciò costituisce un’ulteriore incognita. All’andata, nel recupero giocato a dicembre, finì 3-3. Prato Calcio a 5-Buldog Lucrezia si giocherà il 14 alle 20.30: rinvio disposto perché il giocatore Sosa è impegnato in Coppa America col suo Uruguay.

Massimiliano Martini