SERIE B. Obiettivo biancazzurri: difendere la vetta

Derby al PalaKeynes, dove l’Italgronda Futsal Prato riceve la visita del Boca Livorno. Per i biancazzurri l’obiettivo è quello di mantenere la vetta della classifica contro un avversario che è un concorrente diretto. Solo un punto infatti divide le due formazioni, ma i labronici hanno disputato una partita in più dei pratesi. Il match avrà inizio alle ore 15 e sarà valido per la sesta giornata che prevede anche questi confronti: Futsal Pontedera-Arpi Nova, Real Casalgrandese-Sant’Agata, Mattagnanese-Bagnolo in Piano, Levante-Sangiovannese, Balca Poggese-Vigor Fucecchio. Questa è la classifica del girone C di serie B maschile, dopo che sono stati disputati alcuni recuperi: Italgronda Futsal Prato 10 punti; Pontedera, Sangiovannese, Bagnolo e Boca Livorno 9; Arpi Nova 7; Mattagnanese, Vigor Fucecchio e Balca Poggese 6; Real Casalgrandese, Sant’Agata e Levante 4. Fermo invece il Prato Calcio a 5 in serie A2 maschile, perché osserverà il proprio turno di riposo.

M.M.