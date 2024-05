Serie B: secondo turno dei playoff. L’Italgronda pareggia con Livorno. Finisce con uno spettacolare 3-3

Nell’andata del secondo turno dei playoff di serie B, l’Italgronda Futsal Prato strappa un pareggio dal campo del Boca Livorno, che è un buon viatico in vista del ritorno che sabato la squadra allenata da Massimo Zudetich potrà disputare sul terreno di casa. Al Pala Bastia è finita con un 3-3 spettacolare. E’ stata infatti una partita molto combattuta, dove le emozioni non sono davvero mancate. L’Italgronda si è portata in vantaggio dopo soli 4 minuti di gioco con Balestri e poco dopo ha avuto anche l’occasione per il raddoppio con El Gallaf, ma il portiere avversario ha sventato. Il 2-0 arriva comunque al 16’ grazie a Votano, ma prima di andare al riposo il Boca Livorno accorcia con Lepori. Nella ripresa si riparte dunque sul 2-1, vantaggio che però presto i padroni di casa pareggiano con Pedani. All’11’ i pratesi si riportano ancora avanti con Di Maso, ma al 15’ Perciavalle sigla il definitivo 3-3, rimandando il discorso qualificazione alla gara di ritorno. Questo il tabellino del match. Boca Livorno: Del Greco, Spinetti, Vernace; Catania, Disegni, Guerriero, Lepori, Pedani, Perciavalle, Pipeschi, Pisconti, Sardi. All.: Vannini. Italgronda Futsal Prato: Laino, Di Maria; D’Amico, Di Maso, Pelagatti, Montorzi, Patetta, Balestri, El Gallaf, Votano, Truschi, De Stefano. All.: Zudetich. Arbitri: Aumenta di Sala Consilina e Iordache di Vasto. Marcatori: Lepori, Pedani, Perciavalle; Balestri, Votano, Di Maso.

M. M.