SERIE C. Balzo in avanti Juve NG, Entella ko. Dopo il recupero cambia la classifica La 14esima giornata tra Virtus Entella e Juventus Next Ge si è conclusa con la vittoria dei bianconeri per 1-0. I tre punti portano i bianconeri a 18 punti, scavalcando in un colpo solo Spal, Olbia e Vis Pesaro. La Virtus Entella, invece, resta a 21. Rimangono solo Gubbio e Recanatese con una gara da recuperare.