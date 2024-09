Serie C. Carpi, la panchina continua a fare la differenza. Dei cinque gol segnati tre sono di subentrati

CARPI

Il Carpi ci ha preso giusto e anche col Perugia ha confermato quanto sia stato positivo l’impatto dei biancorossi nella nuova Serie C. Il 2-0 sugli umbri lascia i ragazzi di Serpini nel ristretto club delle squadre imbattute del girone (6 su 20), con la porta per la prima volta inviolata, dato che mancava addirittura da 8 gare ufficiali (Sammaurese-Carpi 0-3 di metà aprile), considerando le ultime 3 giornate di D, le 2 gare di Poule scudetto, la Coppa di C e le precedenti 2 giornate del campionato. E poi c’è il ’mantra’ che il tecnico sta ripetendo da inizio stagione, quello del "negli ultimi 30’ si decidono le gare, per questo i nostri cambi fanno la differenza". Detto e fatto, con 3 dei 5 gol segnati fin qui arrivati tutti dai subentrati: era stato così per il 2-2 di Saporetti col Rimini e domenica addirittura il sigillo dalla panchina è stato doppio, con Nicolò Verza e ’Papi’ Sall. Per Verza, classe 2005, un impatto shock, con il debutto assoluto fra ’pro’ al 21’ della ripresa per Panelli e la rete appena 8’ dopo, la sua quarta in biancorosso, molto simile alla prima 12 mesi fa nel 3-2 col Prato. Per l’attaccante senegalese si tratta, invece, della seconda rete fra i ’pro’ in carriera, 5 anni dopo quella con l’Imolese del 2019 nel successo 1-0 a Fermo. Proprio Sall è l’emblema di questo Carpi: fin qui ha giocato appena 68’ divisi in 3 spezzoni, ma ha già messo lo zampino in 3 reti: ha recuperato la palla da cui è nato il 2-2 di Saporetti col Rimini, ha allargato la palla che poi Contiliano ha trasformato in assist per Verza. E poi si è messo in proprio per segnare il suo 18esimo gol col Carpi in 3 stagioni, forse uno dei più belli dal punto di vista stilistico.

Panelli. Solo nei prossimi giorni si capirà l’entità dell’infortunio di Tommaso Panelli, ko domenica col Perugia per un trauma della spalla con lussazione gleno omerale. Il difensore verrà rivalutato nei prossimi giorni, con la speranza che non debba essere operato. Sicuro assente per Chiavari, dove resta in forte dubbio anche Calanca, fermato prima della gara da un problema al polpaccio: al centro della difesa possibile riconferma del tandem Rossini-Zagnoni.

Posticipo. Venerdì sera alle 20,45 il Carpi troverà a Chiavari la prima della classe. L’Entella ha infatti vinto ieri il posticipo con l’Ascoli per 2-1 (60’ Bariti e 62’ Guiu, peri i bianconeri Bando al 66’) ed è solitaria in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo 3 giornate: Entella 9, Pescara e Gubbio 7, Pontedera e Vis Pesaro 6, Carpi e Pineto 5, Torres, Perugia, Pianese, Ascoli, Ternana e Lucchese 4, Arezzo e Campobasso 3, Milan Futuro, Rimini e Sestri 1, Legnago 0, Spal -2. (Milan Futuro e Torres una gara in meno).

Davide Setti