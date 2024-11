SERIE C. Carpi, sfida speciale. C’è l’ex Contini

La squalifica lo costringerà in tribuna, ma per Matteo Contini quella di domani con il Carpi sarà una sfida speciale da ex. Il tecnico varesino ha infatti guidato il Carpi nella seconda parte di stagione del campionato 2022-23 in Serie D. Il patron Lazzaretti lo aveva scelto a dicembre al posto di Bagatti, esonerato dopo la sconfitta casalinga dell’ultima di andata con il Corticella. Quel Carpi, che era stato anche in vetta, si era ritrovato dopo il ko coi bolognesi al 5° posto a -14 dalla vetta. Contini nella sua gestione aveva conquistato 29 punti in 19 giornate, uno in meno del Carpi di Bagatti, frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, fino alla finale playoff poi persa in casa per mano del Corticella. Ma la sua avventura era terminata virtualmente già prima di quella finale, visto che già ad aprile il patron Lazzaretti aveva trovato l’accordo con Serpini. Nella scorsa stagione Contini ha invece preso in corsa a novembre il Desenzano a metà classifica sempre in D, portato fino alla finale playoff persa con la Varesina.

Dal campo. A parte Forapani, che ieri si è operato con success al ginocchio, tutti disponibili per mister Serpini.

Davide Setti