SERIE "C». Ecco tutte le date delle sfide play-off La Lega "Pro" ha annunciato le date dei play-off del girone "B". Si giocherà in gara secca, con la squadra di casa che passa in caso di pareggio. Primo turno il 7 maggio, con partite come Gubbio-Rimini e Pescara-Pontedera. La fase nazionale prevede partite di andata e ritorno, con la testa di serie che gioca in casa il ritorno. Le finali si terranno a giugno.