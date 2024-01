Serie C femminile

Spezia

2

Vittuone

0

SPEZIA: Maarouf; Barraza (88’ Lombardo ),Tumane, Lehmann, Duce; Dezotti, Ciccarelli, Sudyk; Lovecchio, Vacchino (65’ Del Freo), Buono. (A disp: Costantini, Monetini, Nkamo, Passalacqua, Skucka, Sansevieri, Manea). All. Morbioni.

ACCADEMIA VITTUONE: LOcatelli, Belloni, Borin, Cataldo, Fico, Frau, Bertuetti, Barbuiani, Fumagalli, Grassi, Lettieri. (A disp: Lovisi, Magatti, Bacullo, Machio, Mazza, Messori, Pagua, Rubbino). All: Grimaldi

Arbitro: Masi di Pontedera (Fazioli e Terenziani di Spezia)

Reti: 37’ Sudyk, 67’ Buono

CASTELNUOVO MAGRA – Bella vittoria delle Aquilotte che liquidano un insidioso Vittuone. Successo meritato, ma con tanta fatica soprattutto nel primo tempo quando lo Spezia ha cercato più il lancio lungo che il fraseggio, così le punte hanno avuto poche occasioni per impensierire la difesa delle milanesi. Verso il finire del tempo però la squadra si è sbloccata: azione in profondità e cross per Sudyk a centro area, la polacca con una gran giocata firma l’1-0. Nella ripresa la musica cambia, la squadra di Morbioni comincia a giocare con fraseggi e tagli per le punte finalmente in continuo movimento. Buono due volte, Sudyk e Lovecchio sfiorano più volte il raddoppio che arriva al 67’ con Buono che con un diagonale chiude la partita. Sul finire Del Freo va vicina al gol con un bel tiro dal limite. Ora testa alla Coppa Italia nel match di domenica a Moncalieri, mentre in campionato il quinto posto lontano solo 3 punti non è più un miraggio. Giornata caratterizzata dal passo falso della capolista Lumezzane fermata da un sorprendente Livorno, pareggio nel derby Meda-Azalee: per la B al momento è corsa a tre.

Risultati 15ª giornata: Roma-Baiardo 3-5 , Livorno-Lumezzane 1-1, Moncalieri- Monterosso 4-2, Orobica-Ivrea 3-1, Pro Sesto- Tharros 6-0, Meda-Azalee 1-1, Caprera-Doccia rinviata al 4 febbraio. Classifica: Lumezzane 38, Orobica 36, Moncalieri 35, Azalee 32, Pro Sesto e Ivrea 25, Meda 23, Spezia 22, Monterosso 21, Baiardo 20, Roma e Tharros 19, Vittuone 12, Doccia 4, Livorno e Caprera 3.

Marco Zanotti