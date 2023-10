SERIE C FEMMINILE. Aquilotte pronte a riscattarsi nel match a Meda

Trasferta insidiosa per lo Spezia Women oggi a Meda Dopo la sconfitta contro la capolista Orobica, le aquilotte vogliono tornare a sorridere. Il via alle 15,30 all stadio comunale di Meda (Monza Brianza) con direzione affidata Teghille di Collegno. Le convocate: Portieri Aliquo e Maarouf. Difensori: Baratta, Barraza, Lehmann, Tumane, Monetini, Karaivanova. Centrocampisti: Ciccarelli, Dezotti, Passalacqua, Manea, Lombardo. Attaccanti: Gamache, Lovecchio, Lundman, Vacchino, Duce e Berti. Indisponibili (mAa ormai pronte al rientro) Sudyk, Sansevieri e Del Freo. Al seguito della squadra con l’allenatore Morbioni, i vice Erbetta e Solinas, il preparatore dei portieri Pitanti, i dirigenti accompagnatori Alberti e Pagano, la responsabile Social H Maarouf. Guidano la comitiva il presidente Gogu e il patron Conte.