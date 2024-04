Serie C femminile. Aquilotte salgono sull’ottovolante. Roma travolta, ora la Coppa Italia

Spezia

5

Roma

2

SPEZIA WOMEN: Aliquò; Barraza (65’ Lombardo), Lehmann, Monetini, Duce; Dezotti, Ciccarelli (85’ Trentini), Manea (74’ Passalacqua), Lovecchio (65’ Del Freo), Buono, Vacchino (80’ Sansevieri). (A disp: Maarouf, Scucka, Danci, Nkamo) All. Morbioni.

ROMA: Vitaletti (46’ Quinta), Grassi, Mileti, Pelemanna, Vanni, Botti, Farnesi, Giacobbi, Grossi, Coppola, Vergani. All Felicella

Arbitro: Barbetti di Arezzo (assistenti Tagliaferri e Morlacchi di Spezia)

Reti: 1’ Duce, 19’ Ciccarelli, 43’ Dezotti, 45’ Coppola, 65’ Dezotti, 90’ De Leonardis, 92’ Del Freo.

CASTELNUOVO – Aquilotte sull’ottovolante. Sono 8 le vittorie consecutive per la squadra di Morbioni che consolida il quinto posto e mette nel mirino anche il Moncalieri, terzo. Pronti-via e dopo nemmeno un minuto va in gol con Duce. Raddoppia al 19’ Ciccarelli al termine di un’azione in velocità, poi capitano Dezotti di testa su angolo di LoVecchio chiude la pratica nel primo tempo. Un disimpegno errato in fase di attacco apre il contropiede alle romane che accorciano con Coppola. Ripresa sempre con lo Spezia che comanda il gioco e cala il poker su punizione di Dezotti. Dopo il 4-2 delle capitoline, Del Freo rimette subito le cose a posto. In campo nella ripresa 5 ragazze del vivaio e con l’esordio in C di Chiara Trentini. Ora la Coppa Italia mercoledi alle 14,30 al Falconara con l’Orobica.

Risultati: Lumezzane-Tharros 5-1, Baiardo-Vittuone 5-1, Orobica- Doccia 8-1, Pro Sesto-Moncalieri 3-0, Meda-Caprera 8-0 Livorno-Monterosso 0-7 Ivrea- Solbiatese 3-2. Classifica: Lumezzane 65, Orobica 63, Moncalieri 54, Azalee 48, Spezia 46, Ivrea 44, Meda 39, Pro Sesto 37, Baiardo, Monterosso 36, Tharros 30, Roma 29, Vittuone 18, Doccia 13, Caprera 8, Livorno 6.