Serie C femminile. Biancazzurre, ecco la capolista

Sarà un ritorno in campo di fuoco oggi al centro sportivo di via Arezzo (calcio d’inizio alle 14.30) per le ragazze della Femminile Riccione impegnate contro la capolista Venezia. Una bella prova di maturità, dopo la sosta, per la squadra di mister Genovesio che ha chiuso il 2024 in crescendo scalando diverse posizioni in classifica. Cosa che vorrà provare a fare anche oggi contro la prima forza del girone.

Serie C femminile. Girone B (14ª giornata): Chieti-Tavagnacco, Femminile Riccione-Venezia, gatteo Mare-Venezia 1985, Jesina-Villorba Treviso, Real Vicenza-Ravenna, Sudtirol-Isera, Vicenza-Trento. A riposo l’Accademia Spal.

Classifica: Venezia 31; Trento 27; Vicenza 23; Sudtirol, Accademia Spal 22; Femminile Riccione, Jesina 19; Venezia 1985 18; Villorba Treviso, Real Vicenza 16; Tavagnacco 13; Chieti 9; Isera 8; Gatteo Mare 5; Ravenna 3.