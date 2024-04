SERIE C FEMMINILe. Follonica in casa per prendersi tre punti fondamentali per la salvezza diretta

Turno casalingo per la Pallavolo Follonica nella ventesima, nonché terzultima partita del campionato di serie C femminile. Oggi alle 18 al PalaGolfo di Follonica arriva il Milù Pesca Livorno, terza forza del torneo. La squadra allenata da coach Giuseppe D’Auge, con 24 punti, è settimana in classifica, al pari dell’Oasi Volley Viareggio, sesta, e della Pallavolo Cascina, ottava. Vincere è fondamentale quindi perché la corsa salvezza è ancora in ballo e le ragazze del golfo non possono permettersi passi falsi. Le livornesi, dall’alto dei loro 34 punti, dal canto loro punteranno a fare la loro partita per migliorarsi in vista poi dei playoff. Nell’ultimo turno di campionato, giocato prima di Pasqua, la formazione di Giuseppe D’Auge aveva ottenuto un’importante vittoria sul campo dell’Ecoresort Paradu’ Donoratico per 3-1 ( 26-28 20-25 25-13 24-26). Con questo risultato la formazione follonichese era uscita dalla zona bassa della classifica portandosi a sei i punti di vantaggio dalla terzultima a tre giornate dal termine del campionato. Le ragazze eranontrate in campo molto determinate e soprattutto fredde nelle fasi cruciali della partita. Ciò che servirà anche oggi. Il programma della giornata: Pallavolo Follonica-Milù Pesca Livorno, Oasi Volley Viareggio-Donoratico Volley, Robur Massa-Pallavolo Casciavola, Volley Porcari-Pallavolo Cascina, Volley Cecina-Delfiopescia, riposa Volley Peccioli.