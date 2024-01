Serie c femminile. Gara di cartello per il Riccione

Seconda gara consecutiva davanti al pubblico amico per per la Femminile Riccione che questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 14.30) tornerà sul terreno del campo di via Arezzo per affrontare il Sudtirol. Match di cartello, ad alta quota per le biancazzurre, reduci dal pareggio della ’prima’ dell’anno con il Venezia 1985. Una bella prova di maturità quella che attende la squadra di mister Genovesio contro la seconda forza del campionato.

Serie C femminile. Girone B (14ª giornata): Chieti-Accademia Spal, Perugia-Vicenza, Condor Treviso-Venezia, Femminile Riccione-Sudtirol, Jesina-Trento, Meran-Triestina, Padova-L’Aquila, Venezia 1985-Villorba.

Classifica: Meran 31; Venezia, Sudtirol 29; Trento 28; Femminile Riccione 25; Venezia 1985 23; Chieti 21; Villorba 19; Padova 18; Jesina

14; Vicenza, Triestina 12; Accademia Spal 11; L’Aquila 9; Condor Treviso 7; Perugia 0.