Serie C femminile. Il Riccione a Venezia si prende un punto

Niente tre punti in tasca per la Femminile Riccione che a Venezia si prende un punto (2-2). Alle biancazzurre di mister Genovesio non sono bastate le reti realizzate da Remondini e Neddar per tornare alla vittoria nella terz’ultima gara della stagione regolamentare. Un pari che permette però alle romagnole di tenersi alle spalle il Venezia 1985 e di stare a un passo da Trento e Sudtirol. Serie C femminile. Girone B (28ª giornata): Perugia-Trento 0-4, Condor Trevis-Accademia Spal 1-3, Jesina-Villorba 2-0, Meran- Vicenza 4-3, Padova-Sudtirol 0-7, Triestina-Venezia 0-4, Venezia 1985-Femminile Riccione 2-2. A riposo il Chieti. Classifica: Meran 63; Venezia 56; Trento, Sudtirol 52; Femminile Riccione 51; Venezia 1985 50; Jesina 37; Villorba 36; Chieti 32; Accademia Spal, Padova 31; Vicenza 30; Triestina 18; Condor Treviso 15; Perugia 0.