Serie C femminile. Il Riccione continua la sua corsa. In Romagna si presenta il Chieti La Femminile Riccione torna a casa per cercare di prendersi tutto contro il Chieti, dopo aver conquistato un punto contro la capolista Meran. Il tecnico Paolo Genovesio è fiducioso e spera di cavalcare l'entusiasmo della squadra. Missione difficile, ma non impossibile.