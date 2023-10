Serie C femminile. Il Riccione in casa si mette a caccia dei tre punti con Treviso

Nel giorno in cui si consuma lo scontro al vertice del girone B tra Meran e Sudtirol, le ragazze della Femminile Riccione tornano sull’erba di casa, quello del centro sportivo di via Arezzo (calcio d’inizio alle 15.30) per affrontare il Condor Treviso. Una gara da non sbagliare per le biancazzurre che hanno tutta l’intenzione di non perdere il treno delle primissime della classe. Reduci dal pareggio contro Vicenza, le ragazze di mister Genovesio sin qui non hanno mai lasciato tutto il bottino alle avversarie, ma hanno anche raccolto tutto in sole due occasioni.

Serie C femminile. Girone C (7ª giornata): L’Aquila-Vicenza, Femminile Riccione-Condor Treviso, Jesina-Triestina, Padova-Chieti, Sudtirol-Meran, Trento-Accademia Spal, Venezia 1985-Perugia, Villorba-Venezia.

Classifica: Meran 18; Sudtirol 16; Venezia 14; Trento 11; Jesina, Femminile Riccione 10; Villorba, Chieti 9; Vicenza, Padova 7; Venezia, Condor Treviso, Triestina 6; Accademia Spal 5; L’Aquila 1;

Perugia 0.