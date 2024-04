Serie C femminile. Il Riccione non riesce a stoppare la corsa della capolista Meran

Non basta una prestazione super alla Femminile Riccione per mettere i bastoni tra le ruote alla capolista Meran. Alla prima della classe, nello scontro al vertice in Romagna, è sufficiente il gol realizzato da Nischler per far scivolare le avversarie di giornata al quarto posto e portarsi a +10 dal Venezia, ora secondo. Una sconfitta che brucia in casa Riccione. "È stata una gara combattuta – sono le parole di mister Genovesio – difficile dal punto di vista fisico e anche particolare dal punto di vista degli episodi. Siamo comunque orgogliosi della nostra prestrazione. Non so cosa sia mancato perché la nostra è stata una grande partita. Non mi piace parlare di fortuna, ma in questa occasione non è stata troppo dalla nostra parte. Non è di certo questa sconfitta che ci toglierà qualcosa, continuiamo con coraggio il nostro cammino perché questo è un gruppo che si può togliere delle soddisfazioni". Genovesio si tiene stretta la prestazione delle sue ragazze che ha già ritrovato sul campo per iniziare a preparare i prossimi novanta minuti, quelli in programma domenica in Abruzzo, sul campo del Chieti. L’obiettivo delle biancazzurre, ora, è almeno quello di riprendersi il secondo posto in classifica appena abbandonato. Da superare ci sono Trento e Venezia, staccate appena di qualche punto e quindi la missione non è davvero impossibile. Tutto questo mentre nel girone B, quello delle romagnole, ha chiuso la propria avventura in anticipo ritirandosi dal campionato L’Aquila. "Una decisione – spiegano dal club abruzzese – indipendente dalle intenzioni del club, dovuta esclusivamente a motivi personali di una parte del gruppo squadra rossoblù". Femminile Riccione: Casarasa, Tiberio, Grillo, Piazza, Calli, Neddar, Pederzani, Costantini, Edoci, Scarpelli, Bauce. All.: Genovesio.

Serie C femminile. Girone B (23ª giornata): Femminile Riccione-Meran 0-1, Jesina-Chieti 4-3, L’Aquila-Accademia Spal 0-3 a tavolino, Padova-Perugia 4-0, Sudtirol-Venezia 0-1, Trento-Triestina 5-1, Venezia 1985-Condor Treviso 2-0, Villorba-Vicenza 3-2.

Classifica: Meran 54; Venezia 44; Trento 42; Femminile Riccione 41; Sudtirol 40; Venezia 1985 39; Chieti 31; Villorba 30; Accademia Spal 28; Jesina, Padova 27; Vicenza 24; Triestina 15; Condor Treviso 11; Parugia 0.