Serie C femminile. Le aquilotte riposano. Rinviata al 20 marzo la gara con la Tharros Partite rinviare per rappresentative nazionali, aquilotte riposano. Tharros vs Spezia il 20/03, Baiardo vs Spezia il 11/04. Riposo utile per recuperare e ricaricare. Altre partite in corso.