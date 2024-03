Serie C femminile, lo Spezia vince in casa della capolista. Aquilotte super, l’Orobica va ko. Decidono Ciccarelli e Vacchino

Orobica

0

Spezia Women

2

OROBICA: Bassi, Salvi, Lazzari, De Vecchis Foti, Sclavo, Troiano, Galdini, Poeta, Visani, Coda. A disp: Zoppini, De Marchi, Morin, Dodesini, Crapanzano, Naldoni, Casini, Madaschi, Amoroso. All: Marini.

SPEZIA WOMEN: Aliquò; Barraza, Monetini, Lehmann, Duce; Dezotti, Ciccarelli, Manea (80’ Sansevieri), Lovecchio, Buono, Del Freo (60’ Vacchino). A disp: Maarouf, Danci, Passalacqua, Nkamo, Lombardo, Scucka. All. Morbioni

Arbitro: Esposito di Napoli, assistenti Bonicelli di Bergamo e Mucciante di Milano.

Marcatrici: 66’ Ciccarelli, 90’ Vacchino.

BERGAMO – Splendida e meritata vittoria delle aquilotte sul difficile campo della capolista Orobica. Un 2-0 frutto di una gara accorta e giocata con grande spirito di sacrificio da parte di tutte le ragazze. Insomma con Morbioni in panchina la squadra ha cambiato di nuovo passo e sono tre ora di fila le vittorie con 13 gol fatti e uno solo subito. Ora mercoledì, prima della sosta, trasferta in Sardegna nel recupero contro una quasi tranquilla Tharros e se dovessero arrivare altri punti il quinto posto non sarebbe un traguardo impossibile. E sarebbe già un ottimo risultato, visto i punti malamente buttati via. I gol: Del Freo che fa sponda e assist per Ciccarelli che mette all’angolino opposto. Sul finire Vacchino scatta in contropiede, ne mette a sedere due ed entra in porta con la palla. Orobica che in tutta la partita non impensierisce mai la retroguardia spezzina e colpisce solo un traversa in mischia.

I risultati: Azalee-Vittuone 2-4, Tharros-Doccia 3-1, Lumezzane-Monterosso 4-0, Ivrea-Moncalieri 1-1, Baiardo-Caprera 5-2, Livorno-Meda 1-1, Pro Sesto-Roma 3-0.

Classifica: Lumezzane 53 punti, Orobica 51, Moncalieri 48, Azalee 44, Ivrea 38, Meda 33, Pro Sesto e Spezia 31, Monterosso e Baiardo 30, Tharros e Roma 25, Vittuone 15, Doccia 7, Caprera 6, Livorno 5.

Marco Zanotti