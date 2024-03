Serie c femminile. Minerarie in forma: Pistoia si arrende

Le ragazze del calcio a 5 del Follonica Gavorrano si fanno un bel regalo, andando a vincere sul campo del Worange Pistoia per 5-3. Un bel successo anche per il morale, che premia la crescita delle ultime settimane. Primo gol firmato da Vincenti, servita perfettamente da Abate. Al 22’ Abate serve un altro cross, stavolta sui piedi di Falcini, che mette a segno la rete del 2-0. Negli ultimi minuti del primo tempo le padrone di casa riescono a trovare il gol con Tesi, che accorcia le distanze. Il secondo tempo riprende con la formazione di D’Antoni sempre aggressiva e determinata a chiudere i conti, ma proprio sul più bello il Pistoia segna la rete del pareggio con Tesi. La reazione biancorossoblù non tarda ad arrivare: in 5 minuti Falcini gonfia la rete per ben due volte e porta la squadra sul 4-2. Al 20’ una bella azione iniziata da Falcinelli, proseguita poi da Falcini, termina con Marchettini che conclude con un gran gol e il 5-2. Sullo scadere dei minuti regolamentari il Pistoia trova la terza rete, ma serve solo per le statistiche.