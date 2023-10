Serie C femminile. Spezia sbaglia troppo e non riesce a passare. A Meda è solo un pari

Lo Spezia soffre solo qualche minuto all’inizio, poi domina ma non riesce a vincere sprecando troppe occasioni. Qualche errore sotto porta e la bravura del portiere del Meda hanno privato le aquilotte di tre punti che sarebbero stati meritati. Lovecchio (due volte) e Karaivanova hanno avuto le più ghiotte occasioni per segnare. Spezia sceso in campo con: Maarouf, Barraza, Tumane, Lehmann, Monetini, Dezotti, Ciccarelli, Karaivanova (75’ Duce), Gamache, Lovecchio Lundman (75’ Berti). (A disp: Aliquo, Manea, Lombardo, Ciampi, Passalacqua, Baratta). All: Morbioni.

Altri risultati: Tharros-Roma 1-0 Baiardo-Doccia 0-0, Ivrea Vittuone 5-2 Livorno-Moncalieri 0-2, Lumezzane-Azalee 2-1 Orobica-Monterosso 3-1. Pro Sesto-Caprera 4-0. Classifica: Orobica 21, Lumezzane 18, Moncalieri 16, Ivrea 13, Spezia 11, Meda, Tharros, Baiardo, Roma 10, Pro Sesto 9, Monterosso 6, Doccia 2 Livorno 1, Caprera 0.