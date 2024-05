Serie C. Final Four al via per Juve Stabia,. Cesena e Mantova

Inizierà oggi la Final Four della Serie C con le semifinali di andata playoff: a giocarsi l’ultima promozione in Serie B, sulla scia di Mantova, Cesena e Juve Stabia, le vincenti dei rispettivi gironi, sono rimaste l’Avellino dell’ex Robur Giorgio Perinetti (il direttore, stando ai rumors sembra finito nel mirino del Bari fresco di salvezza, società con cui ha raggiunto la A nel 2009) e il Vicenza e la Carrarese, squadra dell’attaccante senese Niccolò Giannetti, e il Benevento. Ad attendere il verdetto è la Pianese che, dopo la vittoria del campionato di Serie D, il prossimo anno si dovrà misurare con avversarie di questo calibro. La nuova Lega Pro sta insomma prendendo forma, al netto di eventuali ripescaggi che, in caso di carenza di organico (ieri fumata nera per la cessione del Foggia), potrebbero mutare la geografia dei raggruppamenti. Questa la classifica delle squadre retrocesse in tema ripescaggi: Recanatese, Fiorenzuola, Visrtus Francavilla, Alessandria. Il regolamento, salvo variazioni, prevede il ripescaggio prima di una squadra B di un club di A (c’è pronto il Milan), una vincente i play off di D (la graduatoria vede in pole Siracusa, Ravenna, già riammessa nel 2021, l’Aquila…) e poi una retrocessa dalla C.