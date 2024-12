Serie c. FolloGavo corsaro all’Elba: "Manita» e gran carattere

Tornano alla vittoria le ragazze del calcio a 5 del Follonica Gavorrano. Lo fanno in trasferta all’Isola d’Elba con un rotondo 5-0 nell’ultimo turno disputato di serie C. Al 7’ Falcini trova già il vantaggio dopo una bellissima azione orchestrata da Abate. A pochi minuti dalla fine del primo tempo Abate realizza su punizione, un sinistro chirurgico che porta il punteggio sullo 0-2. Nella seconda frazione le ragazze scattano con un micidiale uno-due che mette in ginocchio le avversarie. Il terzo gol arriva da un’ottima azione di squadra: Abate recupera palla e innesca Baila, che serve Alocci in area. L’attaccante non può far altro che spingere la palla in rete. Nemmeno il tempo di ripartire dal fischio dell’arbitro e D’Antoni, di testa, serve Abate, che con un destro preciso infila il portiere avversario per il gol del poker. Infine D’Antoni con un tiro dalla metà campo sorprende il portiere avversario e la partita si conclude con un netto 0-5. "Voglio mettere in risalto l’atteggiamento incredibile che ognuna di noi ha mostrato in campo – sottolinea Giulia D’Antoni –. Nelle ultime partite, purtroppo, non siamo riuscite a ottenere i risultati che meritavamo, ma la nostra voglia di vincere è stata evidente e l’abbiamo dimostrato sul campo".

Follonica Gavorrano: Abate, Alocci, Baila Longo, Bargelli, Bertini, Borelli, D’Antoni, Falcinelli, Falcini, Gobbi, Gori, Marchettini. All. D’Antoni.

Reti: Falcini, Abate (2), Alocci, D’Antoni.