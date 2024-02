Serie c. Gubbio, in attesa dell’Entella il ds Mignemi promuove il mercato: "Operazioni giuste»

GUBBIO – Dopo la sconfitta con la Carrarese il Gubbio è subito tornato a lavorare sul campo in vista del match con l’Entella di lunedì sera (ore 20:45). Braglia, che dopo l’ammonizione nella partita di mercoledì sarà squalificato, dovrà fare a meno dell’infortunato Bernardotto e dello squalificato Signorini. C’è, però, una rosa pronta e in grado di sopperire a queste assenze, frutto anche di un mercato di riparazione che è stato utilizzato per puntellare l’organico rossoblù. Lo ha ben spiegato il diesse Mignemi in conferenza stampa, partendo dalle uscite: "Due giocatori ci hanno chiesto di cambiare aria: Bulevardi e Portanova. Il primo è approdato in una squadra che gli dà più soldi e che gli allunga la carriera, il primo diktat di chi vuole stare qua è che ci deve stare con testa e cuore. Per Portanova c’è stata invece una trattativa per l’acquisizione del cartellino che ha accontentato tutti, sia il ragazzo che la società". Un altro colpo in uscita è stato quello riguardante il giovane Di Gianni: "Negli ultimi giorni di mercato si è palesata la possibilità di cedere uno dei nostri giovani più interessanti, Di Gianni. È cresciuto con noi, la Lazio ha fatto un’accelerata e ha accontentato le nostre volontà: è stata un’ottima plusvalenza e venderlo in Serie A accresce il nostro prestigio". Passando alle entrate, Bumbu è stata un’occasione colta al volo dalla società eugubina che si sta rivelando più che utile, mentre "avevamo bisogno di un’alternativa nel ruolo di play e abbiamo avuto la possibilità di prendere Brambilla, un interessante giovane prospetto, come lo è Calabrese – che sostituisce Portanova – e Desogus che ha tantissima qualità. Operazioni di rilievo sono state anche quelle relative ai rinnovi di giocatori esperti come Morelli, Rosaia e Corsinelli, che hanno dato un segnale importante al nostro gruppo".