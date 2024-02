Serie C. "Gubbio, non facciamo drammi. A Carrara ci è soltanto girata male»

La striscia di risultati utili consecutivi per il Gubbio di Piero Braglia si è stoppata a Carrara. Nessun dramma: la strada per i rossoblù è ancora lunga e la Carrarese ha dimostrato di meritare la posizione che occupa. Braglia nel post partita è sembrato infatti tranquillo: "Purtroppo oggi ci è girata male. La partita è stata in equilibrio fino al vantaggio loro, dopo potevamo rimetterla in piedi ma gli episodi ci hanno condannato. L’unica cosa che mi dà fastidio di oggi è il fatto che ci siamo scoperti troppo quando ancora la partita era aperta e abbiamo rischiato di subire troppi gol".

La partita era stata preparata bene, forse si è pagata la stanchezza del turno infrasettimanale e la qualità degli avversari: "Eravamo venuti qua per non far giocare loro, poi anche gli altri scendono in campo e in questo caso erano forti. La squadra, comunque, è viva e gioca sempre con diversi under, che comunque hanno qualità. Dobbiamo comunque essere contenti del percorso che stiamo facendo, per me possiamo ancora migliorare". Ora il Gubbio è in quinta posizione: nel mirino la gara di lunedì contro la Virtus Entella (20:30).

La società rossoblù, in un comunicato partecipa intanto al lutto per la scomparsa di Vanda Pierini consorte dell’ex presidente Guerriero Tasso e si stringe in un affettuoso abbraccio a lui e ai figli Corrado e Renzo da sempre anch’essi vicini ai colori rossoblù.