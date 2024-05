Serie C: i neopromossi. Pianese Panchina confermata per Prosperi

La Pianese è già proiettata nel futuro: dopo la conquista della Serie C, la società bianconera è al lavoro per la costruzione della nuova rosa, della squadra che dovrà lottare per tenersi stretta la categoria. Chiamata, insomma, a dare alla storia un finale diverso rispetto a cinque anni fa, quando l’avventura delle zebrette in Lega Pro si consumò in una sola stagione, per quanto complicata, anche dalla pandemia.

La certezza è che sulla panchina bianconera ci sarà ancora Fabio Prosperi: una conferma meritata per il condottiero bianconero, che si confronterà con una Lega Pro, conosciuta sì da calciatore, ma sconosciuta o quasi da allenatore.

Stando alle prime dichiarazioni rilasciate dal mister e dal diesse Cangi, altro artefice della promozione, è probabile che possano essere confermati anche una decina di giocatori protagonisti dell’ultima marcia trionfale, a partire, verosimilmente, dai veterani Gagliardi e Simeoni: "Stavolta dobbiamo mantenere la categoria, voglio regalare questa gioia a me stesso e alla Pianese", le parole del capitano.

Vero è che la splendida stagione disputata non è passata inosservata agli addetti ai lavori tanto che già iniziano a circolare rumors di interessi, veri o presunti, su questo o quel bianconero, vedi il giovane portiere De Fazio, Lulli e, ovviamente, Mignani che con le sue 20 reti realizzate sembra aver suscitato l’appetito anche del Cittadella, in Serie B. Sono attese novità. Intanto il Follonica Gavorrano, che ha chiuso la stagione regolare al secondo posto, dietro le zebrette, ha compiuto un importante passo verso la conquista della Coppa Italia di Serie D.

La squadra di Masi, infatti, nella finale di andata, sull’imbattuto campo del Provinciale, ha sconfitto il Trapani, grazie alla rete di Regoli. Il ritorno è in programma mercoledì al Malservisi Matteini di Gavorrano, con inizio alle 16. Sarà l’ultimissimo atto della stagione 2023/2024.