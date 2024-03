Serie c. Il Renate punisce l’Alessandria con la rete dell’ex Bocalon

ALESSANDRIA

Il Renate si conferma squadra da trasferta, sbanca il "Moccagatta"

e dà un’altra spinta verso la serie D all’Alessandria.

I brianzoli passano

in vantaggio al 54’ con l’ex di turno Bocalon che da zero metri deposita in rete di testa dopo la sponda aerea di Sorrentino. Poco dopo nuova indecisione

di Ombra che rinvia male proprio sui piedi di Siafà, ma il suo pallonetto da 25 metri è di poco impreciso. Ombra si mette in mostra al 67’ respingendo d’istinto la conclusione ravvicinata ancora

di Siafà. I grigi al 71’ restano in dieci per il rosso a Samele, ma in contropiede il Renate non riesce nel finale a bissare

il vantaggio.

Roberto Sanvito