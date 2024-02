Serie C. Il Riccione non si ferma a Trieste e sale al terzo posto in classifica

Non fermatele. La Femminile Riccione stende di misura anche la Triestina a domicilio (1-0) e si porta a quattro punti dalla capolista Meran. Giornata decisamente importante quella dello scorso turno per le ragazze biancazzurre che prima hanno fatto il proprio dovere a Trieste e poi hanno avuto piacevoli notizie da quanto successo sugli altri campi. Al Riccione è bastato il gol realizzato da Scarpelli per chiudere il discorso lontano da casa. Tutto questo mentre finiva in parità il big match tra Meran e Venezia e il Sudtirol veniva bloccato dal Venezia 1985.

Serie C. Girone B (15ª giornata): Accademia Spal-Perugia 5-0, Sudtirol-Venezia 1985 2-2, Trento-Chieti 3-0, Triestina-Femminile Riccione 0-1, Venezia-Meran 1-1, Vicenza-Condor Treviso 3-0, Villorba-Padova 2-1, L’Aquila-Jesina 0-5.

Classifica: Meran 35; Trento 32; Venezia, Femminile Riccione 31; Sudtirol 30; Venezia 1985 27; Chieti 24; Villorba 22; Padova 21; Jesina, Vicenza 18; Accademia Spal 14; Triestina 12; L’Aquila 9; Condor Treviso 8; Perugia 0.