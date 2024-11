Serie C. La Pianese festeggia un punto prezioso. Odjer: "A Pineto faremo la nostra partita»

Un ottimo punto, per la Pianese, quello conquistato contro il Legnago. Prezioso, perché arrivato al secondo minuto di recupero, quando ormai la gara sembrava persa. Non mollano mai le zebrette. "Fortunatamente siamo riusciti a rimetterla in piedi – ha affermato nel post gara il centrocampista Moses Odjer (foto) –. Potevamo fare meglio, forse abbiamo un po’ sottovalutato l’impegno, ma il calcio è anche questo. Abbiamo avuto anche le nostre occasioni, come quella con Simeoni, alla fine bene così, guardiamo avanti". Il nigeriano è dovuto entrare a freddo, per l’infortunio occorso a Proietto (sospetta frattura del setto nasale): una grande risposta, la sua. "Quando vengo chiamato in causa cerco sempre di farmi trovare pronto – ha sottolineato –. Ovviamente mi dispiace tantissimo per Francesco, spero non si tratti di nulla di grave".

Neanche il tempo di rifiatare: venerdì la Pianese è attesa dalla trasferta sul campo del Pineto. "Giocare fuori casa non è mai facile – ha chiuso Odjer –: in questi pochi giorni cercheremo di prepararci al meglio, con l’obiettivo di andare là e fare la nostra partita". La squadra ha ripreso già ieri la preparazione: sessione di recupero per i giocatori scesi in campo domenica, integrativa per il resto del gruppo. Oggi è in programma una seduta pomeridiana, come domani, mentre giovedì la squadra si allenerà al mattino prima di partire alla volta di Pineto.