Serie C. La Pianese mette in cascina 3 punti pesanti. Pacciardi: "Buona prova della squadra»

E’ tornata da Pontedera con tre preziosi punti in più in classifica, la Pianese. Un’ottima prestazione, quella delle zebrette, con due gol fatti – a firma Mignani e Mastropietro – e zero subiti. Perché, dicono sul monte Amiata, "Con Federico Pacciardi (foto) non si passa". "Siamo estremamente soddisfatti di aver centrato una vittoria importante – ha sorriso il difensore bianconero –. Sapevamo di essere attesi da una partita difficile, contro una squadra reduce da due ottimi risultati, i pareggi con Ascoli e Milan Futuro. Ci siamo preparati bene durante la settimana e dal punto di vista difensivo è stata una buona prova da parte di tutta la squadra: sapevamo che gli attaccanti del Pontedera sono forti fisicamente e mettono tante palle dentro, quindi grazie al lavoro abbiamo risposto bene". Cosa c’è, allora, dietro i 23 punti della Pianese? "Tutto parte dall’alto – ha sottolineato Pacciardi –: la società è seria, il gruppo e lo staff sono coesi e sani. Abbiamo la possibilità di lavorare con una serenità incredibile". Piedi per terra, però il cammino è ancora lungo. "La classifica – ha chiuso il difensore –? La guardiamo con l’ottica di poter lavorare con serenità durante la settimana, perché siamo consapevoli che ogni partita è difficilissima e che in questo campionato nessuno regala niente a nessuno".