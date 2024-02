Serie c. Mister Genovesio pensa alla Spal

Un turno di riposo per ricaricare le batterie e ricominciare con il piede schiacciato sull’acceleratore. È una Femminile Riccione che tira il fiato, ma con la stessa determinazione, quella che lo scorso fine settimana si è concessa un pò di relax, vista la sosta del campionato. La squadra di mister Genovesio tornerà in campo domenica a Ferrara per affrontare l’Accademia Spal e continuare il cammino quasi perfetto delle ultime settimane. Risultati che hanno permesso alle biancazzurre riccionesi di issarsi fino ai quartieri nobili della classifica, esattamente al quarto posto, ma con una partita in meno disputata rispetto alle tre squadre che le precedono in graduatoria. Insomma, la lotta per arrivare fino alla vetta della classifica è ancora decisamente aperta e la Femminile Riccione non ha nessuna intenzione di smettere di crederci proprio sul più bello.