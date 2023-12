Serie C: partita con la Recanatese rinviata per i danni del vento allo stadio. ’Barbetti’ ko, il Gubbio a riposo forzato

GUBBIO – Gubbio-Recanatese non si giocherà. Il rinvio a data da destinarsi è stato causato dai danni provocati ai pannelli di copertura della tribuna dello stadio Pietro Barbetti dal forte vento della notte tra venerdì e sabato e di sabato mattina. La società ha comunque comunicato che "i tagliandi di ingresso allo stadio già acquistati e gli abbonamenti saranno validi per la gara di recupero. Chi invece non vorrà o non potrà assistere a tale incontro di recupero potrà essere rimborsato con modalità che verranno comunicate nei prossimi giorni". Per quanto gli eventi atmosferici violenti siano una condizione spesso imprevedibile, questo spostamento è l’ennesima conferma di una struttura, quella del “Barbetti” che ha bisogno di interventi definitivi e significativi. Il Comune aveva annunciato un progetto dal valore di circa un milione di euro, presentato in virtù di un bando regionale per la ristrutturazione degli impianti sportivi.