SERIE "C» - PLAY OUT. La Vis Pesaro dell’"ex» Stellone ottiene la salvezza

Finale di stagione al cardiopalma per la Vis Pesaro che, nelle ultime giornate, è stata allenata da Roberto Stellone. Dopo aver perso per 1 a 0 la gara di andata dei play-out a Recanati, ieri pomeriggio, al "Benelli", i biancorossi avrebbero dovuto vincere per rimanere in serie "C", dal momento che si erano classificati meglio degli avversari in campionato (39 punti contro 38) e soltanto al settimo dei nove minuti di recupero gli uomini di Stellone hanno compiuto un autentico "miracolo" e, grazie a Pucciarelli hanno… scavato il gol-salvezza. Dunque Vis salva e la Recanatese che va a fare compagnia a Fermana ed Olbia in serie "D". Il match è terminato con il punteggio di 4 a 3. Per la Vis Pesaro hanno segnato Nicastro, Pucciarelli, Matteoli e ancora Pucciarelli; per la Recanatese tripletta di Sbaffo, con due rigori, che, però, non è servita ad evitare la retrocessione.