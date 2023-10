Serie C. Scatta la prevendita allo stadio

È già tempo di tornare al ’Neri’ ed è già tempo di prevendita per la gara che il Rimini giovedì pomeriggio (calcio d’inizio alle 18.30) giocherà contro la Lucchese. I biglietti si possono acquistare da oggi nell’ufficio allo stadio sotto la tribuna centrale dalle 10.30 alle 12.30. Poi domani dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 e anche giovedì dalle 10.30 alle 19. Nel pomeriggio della partita i tagliandi si potranno acquistare alla biglietteria di via Lagomaggio dalle 16 alle 18.45. Ma si potranno acquistare anche dai rivenditori autorizzati. A Rimini alla Tabaccheria Pruccoli, alla Tabaccheria Romani e al Millenium Bar Tabaccheria. A Santarcangelo da SantarcangeloEventi e alla Tabaccheria della Piazza. A San Marino al Free shop del centro commerciale Atlante e a Cattolica alla Caffetteria Mazzini. La vendita è aperta anche on line sui siti www.riminifc.it e www.vivaticket.it.