Serie C: società alla ricerca del nuovo tecnico. Da Caserta ad Andreoletti, valzer di nomi in casa Rimini

Cresce l’attesa, cresce la curiosità dei tifosi. Ma da aspettare, c’è da augurarsi, ci sarà ancora ben poco prima di conoscere il nome del nuovo allenatore del Rimini. Perché il mese di maggio, quelle delle riflessioni, sta volgendo al termine e in quello di giugno bisognerà rimboccarsi le maniche e mettere mano alla squadra. Sotto la guida, anche qui c’è da augurarsi, del nuovo allenatore biancorosso. Che dovrà lavorare con una rosa giovane, forse ancora più giovane di quella della stagione che si è appena conclusa. Il toto nomi è scattato ormai da giorni, esattamente da quando Troise, ormai una decina di giorni fa, non è stato confermato in panchina. Lasciato libero di accasarsi altrove, ora tallonato da Pescara e Arezzo. Ma non solo. In Piazzale del Popolo riflettono e fanno colloqui. Alcuni dei profili sondati sono più suggestivi, altri meno. Alcuni ’incendiano’ la piazza, altri meno. Con sondaggi più o meno concreti. Si va dalla semplice idea a veri e propri casting. Quello di Barilari è un nome che resta di moda in riviera. L’ex allenatore del Sestri Levante già da qualche settimana ha dato l’addio ai liguri. Ha poi strizzato l’occhio qua e là a diversi club, ma ancora non ha sciolto le riserve. E sulle sue tracce si è messo anche il Rimini. Che però non ha mai abbandonato l’idea di poter fare sedere sulla panchina biancorossa Antonio Buscè. Una scommessa il tecnico che nella stagione che si appena conclusa ha guidato la Vibonese, in serie D.

Di ben altra esperienza il curriculum di Fabio Caserta. Che la C l’ha vinta con Juve Stabia e Perugia. E la B l’ha più che assaggiata con Benevento e Cosenza. Sicuramente un tecnico con più curriculum. Sicuramente una strada, quella che porta a Caserta, più in salita e meno economica.

Colloqui in fase embrionale, invece, quelli con il bergamasco Matteo Andreoletti. Ex Benevento, e ancora sotto contratto con i campani dopo l’esonero, l’allenatore più giovane della serie C (classe ’89) piace anche alla Pro Vercelli. Quello di Andreoletti è solo l’ultimo nome sulla lista dei biancorossi che hanno sondato anche Donadel e Siviglia. Ma ora è il momento di scegliere. Prima di iniziare a ’ristrutturare’ il Rimini della prossima stagione.