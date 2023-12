SERIE C. Vista playoff per i ragazzi di Indiani. I numeri del Cavallino al giro di boa L'Arezzo chiude il girone d'andata al 12° posto con 23 punti, +4 sulla zona playout e -2 dai playoff. 12 punti in casa, 11 in trasferta, nessuna vittoria consecutiva ma 180 minuti di porta inviolata.