Serie c2. L’Orbetello Futsal sconfitto 7-2 dal forte Remole

Nell’ultima giornata di andata del girone "C" di serie C2 di calcio a 5, l’Orbetello Futsal, sesto insieme al Pontassieve, ha perso 7-3 in casa del Remole. I locali hanno confermato il loro valore e il loro secondo posto in classifica (condiviso con Terranuova Traiana e Montevarchi), pressando il quintetto lagunare sin dall’inizio. La formazione dell’allenatore-giocatore brasiliano William Bender ha cercato di opporsi ad una squadra che non ha punti deboli, ma allla fine ha dovuto arrendersi. REMOLE: Piombanti, Fugazzotto, Soldi (1), Ramalho, Parrini, Mattarozzi, Coppoli (1), Antunes Lopes (1), Alves Antunes (2), Biagi (2), Brini. All. Pieri.

ORBETELLO: T. Sabatini, Castagnoli, Novello, Nanni (1), Mavica, Gioè, D’Angelo (1), Guidi (1), N. Salzano. All. Bender.