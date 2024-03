CARPI

Quaranta minuti, divisi in tre spezzoni, come rodaggio di questi primi 45 giorni a Carpi per rimettersi in forma dopo l’infortunio alla coscia che lo aveva fermato a Fiorenzuola.

Roberto Beretta ora è pronto a portare il suo mattone nella corsa alla C della squadra di Serpini e domenica col Mezzolara si candida per la sua prima maglia da titolare dopo il ritorno a gennaio, al posto dell’infortunato Tentoni. "Sto meglio – le sue parole –, da due settimane ho alzato i giri del motore in allenamento. Mi manca il giocare di più ma è stato giusto così perché dovevo rimettermi in forma dopo un infortunio che non è stato bello. Ho avuto una fase di recupero iniziale difficile ma adesso mi sento bene e sono a disposizione del mister. Il ruolo? Nei tre spezzoni sono entrato da attaccante perché c’era necessità lì, ma il mio ruolo è da mezz’ala e sto lavorando molto sulla fase difensiva. Mi dispiace molto per Tentoni, perdiamo un giocatore molto importante ma non l’uomo, perché Tommaso ci resterà vicino in questo finale di stagione". Il Carpi arriva dalla vittoria col Ravenna che è valsa il sorpasso al comando. "È stata una domenica speciale – spiega - ci aspettavamo entusiasmo ma non così tanto e siamo rimasti stupiti dal pubblico. Siamo molto contenti per la vittoria, è stato bello regalarla ai tifosi e a noi". Ora è vietato sottovalutare il Mezzolara ultimo della classe. "Sicuramente non succederà – conclude - perché domenica vale 3 punti esattamente come col Ravenna. In più il Mezzolara è reduce da una vittoria sul Corticella e saranno carichi, il Cabassi darà loro ulteriori stimoli. La classifica? E’ ancora tutto aperto, sono tante le squadre forti di questo girone, non solo tra le prime. Non temiamo la pressione di essere primi, a Carpi la pressione c’è sempre".

Dal campo. Fermo Larhrib per una forte contusuone alla caviglia, ha ripreso al 100% Verza, in gruppo anche Ofoasi. Per domenica nel 4-3-1-2 c’è Beretta in pole su Rossi per sostituire Tentoni.