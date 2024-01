SERIE D. A porte chiuse la partita tra minerari e Montevarchi

Il Follonica Gavorrano domenica giocherà a porte chiuse. La società Aquila Montevarchi 1902 infatti ha comunicato che, a seguito del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale sull’ultimo comunicato ufficiale della Lnd, la prossima gara di campionato Aquila Montevarchi – Follonica Gavorrano, in programma domenica alle 14,30, si disputerà a porte chiuse, senza la presenza di spettatori. Non sarà pertanto possibile per i sostenitori del Follonica Gavorrano assistere alla partita dallo stadio Comunale Brilli Peri di Montevarchi. Mister Masi intanto sta preparando la sfida in Valdarno con massima attenzione per farsi trovare pronto. A livello giovanile, bel successo esterno per la formazione Juniores del Follonica Gavorrano, che sul campo della Pianese ottiene i tre punti (1-2 il finale) al termine di una gara intensa e combattuta. A spuntarla i ragazzi di Maurizio Angeli. "Nel primo tempo abbiamo giocato su un campo con tanto vento e freddo, quindi in condizioni climatiche difficili – sottolinea il vice allenatore Daniele Pagliarini –. La frazione è stata combattuta, anche se con un leggero predominio della Pianese, che ha chiuso sull’1-0 con un bel gol intorno al 20’. Nella ripresa dopo 10’ abbiamo trovato il pari con una bella azione dalla destra, con il cross di Scartabelli per Criscuolo che ha attaccato bene la porta e ci ha portato sull’1-1. A 10’ dalla fine il’1-2 finale".