Serie d. "Abbiamo saldato le fatture e i rimborsi». La Pistoiese rassicura: "Il progetto va avanti»

Collaboratori e fatture: tutto pagato. Lo ha annunciato ieri la Pistoiese. "Abbiamo saldato i rimborsi in favore dei collaboratori – si legge in una nota della società – del proprio settore giovanile. Rimborsi che fanno riferimento alle ultime due mensilità della stagione sportiva 2022/23 e al primo bimestre della stagione sportiva corrente. Il progetto tecnico riguardante la cantera orange, maschile e femminile, proseguirà regolarmente, così come quello inerente la prima squadra". Tutto in regola, scrive la società, anche per le fatture. "Sono stati regolarizzati i pagamenti delle fatture al comune di Pistoia – si legge ancora nella nota societaria – e saldati gli ultimi due bollettini, annualità 2023, inerenti la rateizzazione in corso della stagione sportiva 2021/22".