Serie D: al Fedini ci saranno anche Dierna e Mencagli. Regoli: "Sangio ancora nel cuore». Una gara speciale per l’ex azzurro

SAN GIOVANNI

Vieri "Bobo" Regoli, assieme a Emilio Dierna e Mattia Mencagli, fa parte del gruppo di ex in casa del FollonicaGavorrano che dopodomani nelle vesti di capolista sarà di scena al Fedini. Nella Sangiovannese ci ha giocato dal 2014 al 2016, con 61 presenze complessive e 14 reti all’attivo, ciononostante il suo legame è rimasto sempre forte col Marzocco tanto pensa ancora a quell’addio che a distanza di molto tempo non gli è andato giù del tutto: "Sarei voluto restare per tanti anni, San Giovanni per me era l’esatta dimensione calcistica ma l’allora presidente Perpignano mi cedette alla Bucinese anche contro la mia volontà tanto che volevo smettere. Curcio, patron della Bucinese stessa, mi convinse poi ad accettare".

San Donato, Montevarchi, Poggibonsi le sue precedenti tappe prima di approdare a Gavorrano. E ha sempre dato un dispiacere ai colori azzurri: "Con la mia attuale società ancora no ma nelle altre esperienze ho sempre segnato alla Sangiovannese. Sono una sorta di loro bestia nera, mettiamola così".

Dopodomani sarà una sfida a viso aperto, come afferma l’attaccante fiorentino classe 92: "Intanto mi fa enormemente piacere che la Sangiovannese abbia ripreso marcia in classifica, domenica credo che sarà una gara a viso aperto perché sia noi che loro punteremo all’intera posta per inseguire i nostri obiettivi. Se volevamo vincere il campionato? Qui c’è una società strutturata e organizzata al meglio, senza contare l’organico che ci ha permesso anche di approdare alla finale di Coppa Italia. È sicuramente questa la nostra forza, non ci sono giocatori meno forti degli altri e anche chi gioca di meno sa rendersi sempre utile. A questo punto vogliamo provarci in tutti i modi, proprio come per la Sangiovannese saranno sette finali da qui al 5 maggio".

Massimo Bagiardi