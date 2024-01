Serie d. Albertini non si fida: "È un Carpi ferito, ma ha tanta qualità»

CARPI

Fin qui è stato l’unico a fare bottino pieno al ’Cabassi’. E domani mister Omar Albertini (foto) proverà a tirare un altro brutto scherzo al Carpi col suo Fanfulla, tanto letale fuori casa, quanto vulnerabile in casa (solo un successo). "In casa dobbiamo assolutamente cambiare rotta – le sue parole – perché 6 punti in 10 gare sono troppo pochi. Affrontiamo un Carpi ferito, che è fuori dalla zona playoff e ha iniziato senza vittorie il 2024 ma ha tanta qualità, il miglior attacco e il capocannoniere del girone, è una squadra con individualità importanti e verrà qui per fare punti. Dovremo stare attenti a non lasciare loro spazio, sono bravi quando possono giocare palla. Noi veniamo da una grande gara a Corticella, dove il pari è stato stretto ma purtroppo stiamo continuando a fare scelte sbagliate negli ultimi 20 metri. Per certi versi Corticella e Carpi sono simili, forti davanti ma ti concedono qualcosa dietro: ci presseranno alti e dovremo gestire bene la palla per poi colpirli".

Dal campo. Rossi e Frison hanno aumentato il ritmo del differenziato ma difficile che possano andare oltre a una convocazione in panchina. Sempre out Tentoni, Sabattini e Maini. Squadra fatta con Bouhali per lo squalificato Forapani in mediana unica novità rispetto al pari col Borgo. Dirige Tommaso Alberto Vazzano di Catania, alla prima coi biancorossi.

d.s.