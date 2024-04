Serie D. Allo United serve un miracolo per provare a evitare i playout

Prato in Toscana e Borgo San Donnino in casa per tenersi stretti i playoff. Vigor Senigallia in casa e Atletico Ascoli in trasferta per sperare in un miracolo. Victor San Marino e United Riccione lottano per obiettivi decisamente diversi in questi ultimi 180 minuti di campionato. I titani cercano di allungare la propria stagione e togliersi lo sfizio, da matricola, di raggiungere i playoff. Fondamentale sarà tenersi stretto quel quinto posto che la squadra di mister Cassani è riuscita a riacciuffare proprio domenica scorsa, grazie al successo casalingo contro l’Imolese. Un successo ritrovato che ridà fiducia ai biancazzurri della Repubblica che la parola vittoria non la pronunciavano da ben quattro turni. Tanto da essere scivolati, dopo aver cavalcato le primissime posizioni della classifica per mesi, fuori dalla zona playoff. La concorrenza là davanti è importante. Carpi e Ravenna continuano la propria corsa in solitaria per la serie C con gli emiliani a un passo dalla promozione, mentre là dietro sono quatro le squadre in corsa per gli altri tre posti. Insomma, una resterà fuori dai giochi e il Victor farà di tutto per non essere la squadra costretta a chiudere il discorso campionato già tra due turni.

In Riviera, a pochi chilometri dal Titano, seppur in un altro girone, ha uno stato d’animo di fine stagione decisamente diverso lo United del presidente Pasquale Cassese. Partito con grandi ambizioni, il club riccionese ha vissuto un’altra stagione tormentata tra cambi in panchina e risultati altalenanti. Tanto da essere presto rimasto invischiato nella lotta per non retrocedere. Tanto che ora i playout, a 180 minuti dal termine della regular season, sembrano quasi amaramente inevitabili. Ma la matematica ancora non condanna la squadra di mister Utro che proverà a giocarsela fino alla fine per tirare dentro al gruppo delle papabili Fossombrone e Sora, le prime due squadre fuori dalla zona playout e staccate di sei punti (con i marchigiani lo United è in vantaggio negli scontri diretti), ma magari anche per riuscire a ’isolare’ il più possibile il Fano ed evitare che si disputino gli spareggi per non retrocedere. Insomma, la lotta nel girone F è ancora piuttosto accesa. Il Riccione prova a salvare il salvabile di una stagione che, evidentemente, non è nata sotto una buona stella.