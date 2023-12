Serie D. Ancora un derby per il Victor

Ancora un derby casalingo per il Victor San Marino. E ancora pubblico delle grandi occasioni domani ad Acquaviva. Dove i biancazzurri di mister Cassani, per provare a dimenticare in fretta l’ultimo ko esterno e inatteso contro il Certaldo, affronteranno il Forlì. Gara di cartello e sul Titano sono attesi tanti tifosi forlivesi, tanto che il club ha disposto nuove regole per il settore ospiti che potrà contenere 250 tifosi dei ’galletti’. La prevendita dei biglietti è attiva fino a questo pomeriggio alle 18, naturalmente solo per il settore ospiti. Domani, nel giorno della gara, i botteghini saranno aperti soltanto per i sostenitori del Victor San Marino. Lontano dai preparativi fuori dal campo, lavora la squadra di mister Cassani che ha tutta l’intenzione di provare a fermare un’altra vicina di casa sul proprio terreno, dopo le convincenti vittorie contro Ravenna e Sammaurese delle settimane scorse.