Serie D: assist e gol del baby centrocampista nella vittoriosa prestazione contro il Seravezza. La Sangio ha ritrovato Disegni: "Sono pronto per la volata finale»

SAN GIOVANNI

Leonardo Disegni ha messo alle spalle un periodo non troppo felice sotto il punto di vista professionale. Relegato più volte in panchina nel corso delle passate settimane, si è ripreso il posto da titolare con assist e gol nella vittoriosa trasferta di Seravezza e, ora più che mai, coi risultati, la Sangiovannese sa di poter contare su di lui nelle ultime cinque partite della stagione regolare. Ha decisamente ritrovato il sorriso il centrocampista classe 2004: "Non ero la persona più felice del mondo a restare in panchina ma ho sempre avvertito la fiducia del mister e dei compagni e la partita di Seravezza mi ha ripagato dei tanti sacrifici che ho fatto e farò, da qui alla conclusione, per rendermi più utile possibile".

Il classico esempio di come il lavoro, alla lunga, possa pagare: "Nel corso della mia pur breve carriera ho capito che andare all’allenamento con il muso lungo e controvoglia non porta a nessun risultato ed è per questo che ho cercato di dare, sempre, il 100%. Se mi ritaglierò uno spazio importante da qui alla fine? Io lo spero, sicuramente la partita di Seravezza mi ha dato un’iniezione di morale considerevole". La squadra, da ieri, ha ripreso gli allenamenti in vista della gara di domenica in casa contro il Figline.

È rientrato in gruppo Canessa a distanza di quasi due mesi dalla frattura alla mano, l’attaccante livornese con un apposito tutore potrebbe andare in panchina coi gialloblù dell’ex Tronconi. Su Antezza e Massai ne sapremo di più verso la fine della settimana; i due sanno sostenendo un lavoro particolare per gli infortuni muscolari rimediati nel turno pre-pasquale, per gli esami strumentali occorrerà attendere ancora qualche giorno e solo dopo avremo un quadro più completo della situazione.

Massimo Bagiardi