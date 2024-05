Serie D: attesa per le scelte sul fronte dirigenziale. Montevarchi e Beoni. Livi: "Futuro con lui»

MONTEVARCHI

La convocazione ufficiale dei giornalisti, nella sala stampa del Brilli Peri, è per le 14.30 di martedì prossimo, quando i vertici dell’Aquila presenteranno il nuovo direttore sportivo, colmando il vuoto lasciato dall’addio di Nicola Del Grosso. Nel chiamare a raccolta i cronisti, peraltro, il Montevarchi non cita il nome del diesse incaricato di occuparsi di mercato per la prima squadra e gli juniores ma, avvalorando le voci circolate da settimane, è assodato che il timone dell’area tecnica verrà affidato a Donello Resti, uno degli artefici dei traguardi raggiunti negli ultimi anni dal Terranuova Traiana. E che l’annuncio dell’intesa fosse molto vicino era sembrato evidente già qualche giorno fa leggendo tra le righe delle parole "possibiliste" sul prescelto del presidente Angelo Livi, interpellato tuttavia soprattutto sulla permanenza o meno in panchina di Loris Beoni: "La dirigenza – ha risposto il massimo esponente del club di via Gramsci – ha davvero a cuore la questione e ritiene che il mister abbia lavorato benissimo dall’alto della sua esperienza. Non nascondiamo, insomma, la speranza e la volontà di proseguire il rapporto. In un primo incontro preliminare abbiamo recepito con piacere anche la disponibilità dell’allenatore ad un confronto chiaro per verificare se esistono le premesse per andare avanti nella collaborazione. Ci sono, è vero, alcuni aspetti da limare e dovremo rivederci a breve. A mio parere cominciare la nuova stagione con Loris equivarrebbe a collocare al posto giusto – ha aggiunto il numero uno rossoblù – un tassello importante nel mosaico della programmazione".

Si lavora, intanto, per individuare la figura del direttivo che raccoglierà il testimone di amministratore delegato dal dimissionario Andrea Romei ed è plausibile che il ruolo sia ricoperto da Ferdinando Neri, un altro punto di riferimento del Cda. Livi ribadisce, però, la convinzione che Romei "da persona competente e preparata, pur avendo deposto per motivi comprensibili la carica di ad, rimanga vicino agli amati colori".

Giustino Bonci