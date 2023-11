Serie D. Beffa Club Milano, Scavo: "Due gol regalati»

Amara sconfitta per il Club Milano che domenica è stato costretto a cedere il passo alla Varesina dopo un match combattuto fino alla fine: a Venegono i milanesi sono stati sconfitti per 3-2, un passo falso maturato nei minuti finali di gara. Alla rete flash del casalingo Gasparri, la compagine di Scavo ha risposto ad inizio ripresa trovando il vantaggio con Fall (al suo primo centro con la maglia biancorossa) e Rankovic, mancando di un soffio il colpo del 3-1 con Grechi: il pericolo scampato ha galvanizzato la Varesina che con il subentrato Oboe ha trovato i due gol decisivi nel quarto d’ora finale. "Siamo venuti in casa del miglior attacco del campionato e gli abbiamo regalato due reti: così è difficile fare punti. È una sconfitta che pesa, dobbiamo crescere sicuramente" le parole del tecnico del Club Milano, atteso ora dall’impegno casalingo di domenica contro la Virtus Ciserano Bergamo, a una sola lunghezza di vantaggio dai biancorossi.

Punto racimolato in inferiorità numerica, invece, dalla Tritium, uscita dal nuovissimo “SportItalia Village“ della Folgore Caratese con un 1-1 arrivato nel primo tempo del match: dopo cinque minuti ha aperto le marcature il biancazzurro Capogna, ma prima dell’intervallo la rete di Sottile ha rilanciato i brianzoli. "Volevamo vincere ma per come si era messa la partita, dopo l’espulsione di Ghilardi, un punto ci fa comodo. Questo però non basta, dobbiamo dare di più e farci trovare pronti con l’Arconatese domenica prossima", le parole di Savino. Gli ha fatto eco Capogna: "Siamo consapevoli che per uscire dall’attuale posizione di classifica bisogna iniziare a vincere: cercheremo di farlo già domenica contro la prima della classe senza paura, con un mix di personalità e umiltà".

I.C.